Nieuwe Europese regels voor vennootschapsbelasting

Morgen stemt het Europees Parlement over nieuwe spelregels voor de vennootschapsbelasting. Die moeten vermijden dat multinationals geen of amper belastingen betalen, door te schuiven met hun winsten. Maar als het parlement z'n zegen geeft is het nog geen gedane zaak. Dan moeten alle lidstaten het er nog over eens worden.