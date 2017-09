Nieuwe Europese staalreus staat op

Er is een nieuwe staalreus in de maak. Het Duitse ThyssenKrupp en het Indiase Tata Steel - twee grote multinationals dus - willen hun Europese activiteiten samensmelten. De twee hebben daarover een principe-overeenkomst. De fusie zal banen kosten: zo'n 4.000. Ze moet een antwoord bieden op de overcapaciteit in de sector.