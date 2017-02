Nieuwe fabriek Noorse Kebony komt in Kallo

In Kallo, in de Waaslandhaven, is de symbolische eerste spadesteek gegeven voor een nieuwe fabriek van het Noorse Kebony. Het bedrijf heeft een technologie ontwikkeld waarmee het zacht dennenhout de eigenschappen kan geven van tropisch hardhout. En dat op een ecologische manier. De nieuwe fabriek is goed voor een investering van 20 miljoen en 25 nieuwe jobs.