Nieuwe luchtvaartmaatschappij voor bijzondere vluchten

Het privévliegtuig op voor een teambuilding in Spanje. Of met het hele bedrijf naar de Hannover Messe. Op die vluchten richt de nieuwe maatschappij Air Charters Europe zich. Voor het eerst kan je in de Benelux een zakenvliegtuig huren met 30 zetels en daar is volgens de Belgische oprichters heel wat vraag naar.