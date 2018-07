Nieuwe wet wil hotels meer prijsvrijheid geven

In de Kamer heeft de commissie Bedrijfsleven een wet gestemd die binnenkort de macht van bookingsites als booking.com zal inperken. Nu verbieden ze hotels contractueel om onder de prijs te gaan, die ze zelf aanbieden op hun platform. Eens de wet van kracht is zullen hotels dat wél mogen, zowel op hun eigen website als via andere kanalen.