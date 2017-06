Nigel Farage duikt verrassend op in Rusland-gate

Verrassing van formaat: voormalig Brits politicus Nigel Farage duikt op in het onderzoek naar Russische beïnvloeding van de Amerikaanse presidentsverkiezingen. De Britse krant The Guardian beweert dat Farage een spin in het web lijkt, de contactpersoon tussen Rusland, Wikileaks en team-Trump.