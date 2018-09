Nike strikt controversiële football-speler voor reclamecampagne

Sportmerk Nike heeft een controversiële atleet gestrikt voor z'n nieuwe reclamecampagne. 't gaat om Colin Kaepernick, de American-footballspeler. Die protesteerde tegen politiegeweld tegen zwarten door te knielen tijdens het Amerikaanse volkslied. Voor conservatief Amerika een belediging van het vaderland. Met de campagne neemt Nike dan ook positie in een erg beladen debat in de VS.