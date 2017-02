Nike wil opnieuw fors uitbreiden in Limburg

Nike heeft een bouwaanvraag ingediend voor een bijkomend distributiecentrum in het Limburgse Ham, voor sportkledij. Het is al de tweede forse uitbreiding in korte tijd. Vanuit België bedient Nike zowel groothandels, eigen winkels als z'n e-commerce klanten in 55 landen. Over hoeveel jobs die uitbreiding oplevert, is er wel grote onenigheid.