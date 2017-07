Nitto pompt 5 miljoen in vergroening Genkse fabriek

Het mag ook eens goed nieuws zijn:een mooie investering in het industrieel weefsel in Limburg. Bij Nitto, een producent van kleeffolie, investeren ze dik 5 miljoen euro in groene stroomvoorziening. Onder meer in een grote warmtekrachtcentrale. Voor de stad Genk, waar de fabriek gelegen is, nog eens een opsteker in de maakeconomie.