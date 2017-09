Nog altijd te weinig jongeren kiezen voor technologie

Naar jaarlijkse gewoonte heeft de OESO ons onderwijs grondig onder de loep genomen. En wat blijkt: steeds meer jongeren halen een diploma. We blijven wel achterop hinken als het gaat over de studiekeuze. Te weinig jongeren kiezen voor een technische of wetenschappelijke opleiding, terwijl de arbeidsmarkt daar wel om vraagt.