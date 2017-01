Nog meer files door vrijetijdsverkeer

De files in ons land hebben vorig jaar alle records gebroken. Ook de structurele files die niets te maken hebben met het weer of een ongeval. Die zijn in een jaar tijd met liefst 10 procent toegenomen, zo blijkt uit de jaarcijfers van Touring Mobilis. En dat ligt niet aan een toename van het woon-werkverkeer maar aan vrijetijdsverkeer.