Nooit zoveel auto's verkocht in Europa in 10 jaar

Vorig jaar zijn maar liefst 15 miljoen nieuwe wagens verkocht in Europa. Dat is het hoogste niveau in tien jaar tijd. In alle markten is er groei, behalve in het Verenigd Koninkrijk. Ook België doet het goed. En ook dit jaar belooft een goed jaar te zijn, afgaande op het autosalon.