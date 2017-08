Noord-Korea drijft woordenoorlog verder op

Het Noord - Koreaanse leger zegt bijna een plan klaar te hebben om vier ballistische raketten af te vuren op Guam, een Amerikaans eiland in de Stille Oceaan. Volgens experten gaat het nog steeds om machtsvertoon, maar het gevaar voor escalatie is reëel. Het is nu aan China, de cruciale handelspartner van Noord-Korea, om diplomatieke druk uit te oefenen.