Northvolt springt mee in wedloop naar mega-batterijfabrieken

De wedren om de grootste fabriek van lithiumbatterijen lijkt nu echt geopend. Terwijl Tesla bouwt aan z'n Gigafactory in de woestijn van Nevada, poot Daimler een megafabriek neer in Duitsland. Een ander Duits concern start in 2019 met de bouw van een enorme batterijfabriek. En nu wil nu ook het Zweedse bedrijf Northvolt zich met volle overgave op de nieuwe groeimarkt gooien.