Novartis investeert fors in vestiging Puurs

De Zwitserse farmareus Novartis heeft in zijn Alcon-vestiging in Puurs een nieuw labo ingehuldigd en een nieuwe afvullijn voor spuitjes. Een investering van 100 miljoen. Dat is goed nieuws voor de verankering van de vestiging waar vijftienhonderd mensen werken. Nu is ze al de grootste productiesite ter wereld van farmaceutische en chirurgische producten voor oogverzorging.