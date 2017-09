Nu ook leningen en verzekeringen bij Century 21

Century 21, het grootste vastgoednetwerk van België gaat vanaf nu in zijn kantoren ook kredieten en verzekeringen verkopen. Daarvoor gaat het in zee met vermogensbeheerder Wilink uit Gent. Wilink bood ook al vastgoed aan, maar zal dat nu via Century 21 doen. Voor de vermogensbeheerder is het een manier om snel te groeien, Century 21 kan zo z'n dienstverlening verder uitbouwen.