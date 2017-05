Nu ook Moody's bezorgd om Chinese schuldenberg

Kredietbeoordelaar Moody's vindt dat China minder kredietwaardig is geworden en heeft z'n score verlaagd. Het is voor het eerst in bijna dertig jaar dat het agentschap de terugbetalingscapaciteit van China naar beneden herziet. Aanleiding is de enorme Chinese schuldenberg, vooral bij de bedrijven.