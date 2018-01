Nyrstar wil 121 banen schrappen in Balen en Overpelt

Zinkbedrijf Nyrstar heeft opnieuw een zware herstructurering aangekondigd. In de Belgische fabrieken in Balen en Overpelt verdwijnt 1 op de 5 jobs, maar ook in Frankrijk en Nederland sneuvelen banen. De fabrieken moeten productiever worden en de kosten moeten omlaag. Want financieel staat het bedrijf er niet goed voor.