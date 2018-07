Oceaanreuzen jagen terminaluitbaters op kosten

De Cosco Shipping Universe heeft de show gestolen in de haven van Antwerpen. Meer dan 21.000 standaardcontainers kan die vervoeren. Daarmee is het de wereld-nummer 2. Er gaat geen jaar voorbij of containerreuzen breken nieuwe records, maar mogelijk is de limiet nu toch in zicht.