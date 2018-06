Omstreden bijkluswet raakt niet gestemd

Unizo stapt onmiddellijk naar het grondwettelijk hof als de bijkluswet er door komt. Door die wet zou je tot 500 euro per maand onbelast kunnen bijverdienen. De zelfstandigenorganisatie vindt dat oneerlijke concurrentie voor de gewone ondernemer. De regeling zat in het Zomerakkoord van de regering Michel en zou normaal vandaag gestemd worden. Maar dat is uitgesteld.