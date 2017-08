Ondergrondse posttreinen worden Londense attractie

In Londen opent er volgende maand een bijzondere toeristische attractie: een bijna honderd jaar oud onderaards netwerk voor kleine posttreintjes. Die treintjes werden in de 19de eeuw gebruikt om post te bezorgen, omdat er bovengronds te veel verkeer was. Met de tijd raakte dat postnetwerk in onbruik, maar nu krijgen de treintjes dus een nieuw leven.