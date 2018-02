"Ondernemers met een Hoek Af": de futuristische mode van Jasna Rok

De komende vijf weken nemen we u mee op ontdekkingstocht naar de meest gedreven en prettig gestoorde ondernemers uit onze contreien. Starterscoach Eric Kenis bundelde een nieuwe lichting hoek-af-ondernemers in een nieuw boek. Vandaag gaan we op stap met de jonge Jasna Rokegem. Zij wordt wereldwijd gevraagd als spreker en inspirator met haar futuristische modeprojecten.