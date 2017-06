"Ondernemers met een hoek af" : de saxofoonpassie van Karel Goetghebeur

In onze minireeks Ondernemers met een Hoek Af trekken we vandaag naar een bijzonder ambachtsman. Karel Goetghebeur uit Brugge bouwt saxofoons en verkoopt ze onder de naam Adolphe Sax. Het enige Belgische saxofoonmerk op de markt. Goetghebeur is een self made man, zonder middelbaar diploma en getroffen door ziekte, maar met een ongelofelijke passie voor het ondernemerschap.