"Ondernemers met een hoek af" : Johan Jacobs

We hebben ze in Vlaanderen, echte vernieuwers. Mensen die het alledaagse in vraag durven stellen. In een nieuw boek gaat starterscoach Eric Kenis op zoek naar ondernemers met een hoek af. Collega Ellen Vermorgen ging mee in zijn kielzog. Vandaag bezoekt ze ex-topambtenaar Johan Jacobs, die larven kweekt op afvalstromen, om er duurzame dierenvoeders van te maken.