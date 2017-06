"Ondernemers met een hoek af" : Jorik Rombouts naar de top in digitalisering

Een hoogtechnologische aflevering, in onze reeks Ondernemers met een Hoek Af. Antwerpenaar Jorik Rombouts maakt er zijn missie van om alles te connecteren, softwareplatformen bij bedrijven en overheden, maar nu ook bijvoorbeeld verkeersborden. Z'n internet of things bedrijf Rombit is aan een duizelingwekkende groei bezig, met Rombouts als ambitieuze voorman.