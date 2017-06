"Ondernemers met een hoek af" : Maarten Van Laere onderneemt zonder durfkapitaal

In onze slotaflevering Ondernemers met een Hoek Af nemen we u mee in het verhaal van serie-ondernemer Maarten Van Laere. Hij maakt kleine bakjes waarmee je datacenters en servers kan monitoren en beveiligen, tegen waterinsijpeling en stroomonderbrekingen. Onder meer Amazon en Facebook zijn klant. Vanuit Zaventem bouwde Van Laere in geen tijd een multinational op, zonder ook maar een cent durfkapitaal.