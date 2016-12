Ondernemersorganisatie willen belastingverlaging naar 22%

In een gezamenlijk manifest vragen 6 Belgische ondernemersorganisaties om het tarief van de vennootschapsbelasting te laten zakken, van 34% nu naar 22%. Dat is het Europees gemiddelde. Ons hoge tarief kost ons investeringen en jobs, beweren de werkgevers. In ruil zijn ze bereid andere voordelen te laten vallen. Met het initiatief verhogen ze de druk op premier Michel.