Onderzoek naar wanpraktijken Australische

In Australië is een onafhankelijke commissie gestart met een doorlichting van de financiële sector. De onderzoekscommissie is er gekomen na talloze beschuldigingen van wangedrag. Ondermeer bij het het toekennen van consumentenkrediet. De Commissie kan erg ver gaan. Zo kan ze getuigen oproepen en onder ede verhoren.