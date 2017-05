Onderzoeksjournalist legt lobbypraktijken in de Wetstraat bloot

Medicijnen die eigenlijk niet terug mogen betaald worden, worden toch terugbetaald. Electrabel die nucleaire rente in zijn eigen voordeel laat berekenen, het gelobby in de Wetstraat blijkt soms bijzonder krachtig. Onderzoeksjournalist Dominique Soenens legt in zijn nieuwe boek een aantal sterke staaltjes bloot.