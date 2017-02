Online winkelen is gezonder

Online shoppen is gezonder. Want als een consument z'n boodschappen in een echte winkel doet, koopt ie voor bijna dubbel zoveel ongezonde voeding als wanneer ie online shopt. Dat hebben onderzoekers van de Universiteit Gent vastgesteld. Van meer dan 4.000 consumenten analyseerden ze ruim 32.000 winkelbezoeken, zowel online als in een echte supermarkt.