Ontex wijst overnamebod af

Op de beurs is het aandeel Ontex geschorst. Dat gebeurde nadat de luierfabricant een overnamebod van het Franse investeringsfonds PAI had ontvangen. 'n Bod dat Ontex heeft afgewezen. 't Is nu afwachten hoe GBL, de hoofdaandeelhouder van Ontex, verder reageert. Want die heeft de sleutel voor 'n eventuele deal in handen.