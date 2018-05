Onze industrie robotiseert traag maar gestaag

De robotosering in de Europese en Amerikaanse industrie is de afgelopen jaren niet versneld, zo blijkt uit een studie van ING. Dat is vreemd in tijden van digitalisering en technologische innovatie. Toch voorspellen de onderzoekers dat de industriële robotisering onstuitbaar is en de komende jaren meer vaart zal krijgen.