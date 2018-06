Opec gaat meer olie oppompen, maar nog niet voldoende

De OPEC-landen, Rusland, Iran en enkele kleinere oliestaten zijn overeen gekomen om een miljoen extra vaten per dag uit de grond te halen. De olieprijs stijgt echter bijna vijf procent omdat de markt vreest dat er nog niet genoeg olie zal worden opgepompt. In de tweede jaarhelft worden er immers tekorten in de voorraden verwacht.