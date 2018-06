Opnieuw beelden van dierenleed in voedingsindustrie

De dierenactivisten van Animal Rights pakken opnieuw uit met undercoverbeelden van dierenleed in de voedingsindustrie. Een medewerker van de organisatie volgde een zogenaamde vangploeg bij verschillende kippenbedrijven in Vlaanderen en Wallonië. Animal Rights beweert dat in ons land jaarlijks 900.000 kippen sterven tijdens het transport naar het slachthuis. Volgens het landbouwonderzoeksinstituut ILVO gaat om het 600.000 sterfgevallen, of 0,3% van de vervoerde populatie.