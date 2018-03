Oppositie hekelt getalm regering over kernuitstap

Drie experts hebben de impact van een kernuitstap toegelicht in de Kamer. Het is duidelijk dat de sluiting van de kerncentrales geld zal kosten en daarom stelt N-VA haar veto. Noch energieminister Marghem, noch de premier zijn er de voorbije weken in geslaagd de partij op andere gedachten te brengen. En daar hakt de oppositie op in.