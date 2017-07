Oracle werft 1.000 mensen aan voor wedloop op de 'cloud'

Oracle wil 1.000 verkopers aanwerven om z'n sterke groei in clouddiensten te ondersteunen. Die waren vorig jaar al goed voor 1,4 miljard dollar omzet, 13% van het totaal. De cloudafdeling is bij veel ICT-bedrijven één van de sterkst groeiende. Het komt er nu op aan om de markt zo snel mogelijk in te palmen.