Orkaan Harvey bedreigt Amerikaanse olie en landbouw

Orkaan Harvey heeft een ongeziene catastrofe veroorzaakt in de Amerikaanse staten Texas en Louisiana. En de piek in overstromingen moet morgen nog komen. Het leven in de regio is volledig stilgevallen. De Amerikanen vrezen ook voor de economische schade. Vooral de belangrijke oliesector en de landbouw zijn zwaar getroffen.