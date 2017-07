Overkapping geeft boost aan kersenteelt

De kersenoogst loopt op z'n einde, maar in het Proefcentrum Fruitteelt in Sint-Truiden zijn ze nog altijd aan het plukken. Ze testen daar verschillende overkappingen waardoor de kersen zelfs op een regendag als vandaag in het droge blijven. In Nederland zijn die overkappingen ingeburgerd. Bij ons niet. Een concurrentieel nadeel.