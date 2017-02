Parlementairen en minister op inspectie in Tihange

Minister Jambon is samen met enkele leden van de kamercommissie Nucleaire Veiligheid een kijkje gaan nemen in de kerncentrale van Tihange. Eén van de reactoren ligt al stil sinds september. En dat blijft voorlopig nog zo. Tegelijk probeert uitbater Engie de gebrekkige veiligheidscultuur in Tihange aan te pakken. Redenen genoeg dus voor een inspectie.