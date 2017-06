Peter Hinssen: 'Politici zijn blind voor de schaduwkant van technologie'

In zijn nieuwe boek 'The Day After Tomorrow' maakt technologiekenner Peter Hinssen een interessante denkoefening over de digitale revolutie. Niet door naar morgen te kijken, maar naar overmorgen, en het sneltempo waarin onze samenleving zich moet aanpassen technologische vernieuwing. Een must read voor ondernemers, maak ook voor politici, vindt Hinssen.