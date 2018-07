Petersime na overname wereldleider in broedmachinemarkt

Het Oost-Vlaamse bedrijf Petersime versterkt zijn positie als wereldmarktleider in broedmachines om kippeneieren uit te broeden. Petersime neemt Chickmaster over, zijn grootste Amerikaanse concurrent, waardoor het nu 65% van de wereldmarkt in handen heeft. Het bedrijf merkt sterke groei in Zuid-Amerika en Azië, omdat steeds meer consumenten er vlees eten.