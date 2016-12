Pharma.pet wil medicijnen aantrekkelijker maken voor huisdieren

Iedereen met huisdieren weet hoe moeilijk het soms is om een hond of een kat medicijnen te geven. Een Belgische start-up, pharma.pet, werkt samen met de farmaceutische industrie aan een oplossing voor het probleem. Pharma.pet wil voedingssupplementen en medicijnen verwerken in een snoepje voor honden en katten. En die snoepjes zijn de specialiteit van moederbedrijf Good ID.