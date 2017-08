Picanol verkocht recordaantal weefmachines

Er is bijzonder veel vraag naar de weefgetouwen van Picanol. In het voorbije halfjaar boekte de West-Vlaamse machinebouwer daardoor 11 procent meer omzet. Maar ook z'n onderdelen voor machines in de landbouw en mijnbouw kennen een stijgend succes. De nettowinst volgt jammer genoeg niet, en dat komt door Tessenderlo Chemie.