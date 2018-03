Poetin-regime schrikt buitenlandse investeerders af

Zondag vinden in Rusland presidentsverkiezingen plaats. Verrassingen zitten er niet meteen in: Vladimir Poetin staat klaar om zichzelf op te volgen. De vraag is in welke mate hij de diversificatie van de Russische economie doordrijft. En welke gevolgen de vergiftigingszaak zal hebben voor de slabakkende investeringen in Rusland.