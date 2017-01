Portret Bart De Smet, kersvers Manager van het Jaar

Bart de Smet is de 32ste manager van het jaar, een onderscheiding van onze zender in samenwerking met weekblad Trends. De jury looft De Smet voor de grote vernieuwing die hij doorvoerde bij verzekeraar Ageas. Geen makkelijke opdracht, Ageas is de opvolger van het vroegere Fortis.