Premier Michel wil tandem vormen met president Macron

In het kader van de NAVO-top heeft premier Michel de Franse president Macron ontvangen in het Egmontpalies. Beiden willen een tandem vormen om de economische groei aan te wakkeren en investeringen in schone energie en de digitalisering te promoten. Tegelijk willen ze hun fiscale en sociale wetgeving beter op mekaar afstemmen.