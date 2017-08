President luidt alarmklok over escalerende Amerikaanse drugsepidemie

Drugsmisbruik is doodsoorzaak nummer één bij jonge Amerikanen. De belangrijkste boosdoener is het overmatig gebruik van pijnstillers op basis van zogeheten opioïden. Dat zijn synthetische opiumderivaten. President Trump spreekt van een regelrechte opioïdecrisis en wil de nationale noodtoestand afkondigen om de epidemie in te dijken