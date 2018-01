Prestigieus Eurostadion is afgeserveerd

Vlaams minister Joke Schauvliege heeft de vergunning voor het Eurostadion op parking C in Grimbergen geweigerd. Dat nieuwe nationale stadion en bijhorende kantoren zouden gebouwd worden door projectontwikkelaar Ghelamco. Die had een aanvraag ingediend voor een project van zo'n 100.000 vierkante meter, dubbel zoveel als toegelaten is.