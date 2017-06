Prijs van boter stijgt fors

In goed een jaar tijd is de boterprijs verdubbeld. Boter noteert nu aan 5 euro 60 per kilo, een recordhoogte. Een gevolg van een hogere vraag in combinatie met een lager aanbod. Producenten van koffiekoeken en koekjes waarin boter zit vrezen dat de gestegen prijs zwaar zal invreten op hun winstmarge.