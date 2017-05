Prijsverschil tussen huismerken en A-merken loopt op

Het prijsverschil tussen de goedkope huismerken en de merkproducten, de zogenaamde A-merken, is vorig jaar verder toegenomen. Volgens onderzoeksbureau Nielsen is het opgelopen tot 90 procent. Zeven jaar geleden was het nog maar 78 procent. 't Zijn de supermarkten die er meer marge op nemen, zeggen de merkfabrikanten. Maar retailexperts wijzen ook naar die fabrikanten zelf.